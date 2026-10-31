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Shamli News: बुढ़ापे की लाठी बनी पेंशन पर लगा प्रशासनिक ग्रहण

Sat, 31 Oct 2026 01:36 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 31 Oct 2026 01:36 AM IST
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Shamli News
शामली। बुढ़ापे में आर्थिक सहारा बनने वाली वृद्धावस्था पेंशन पर प्रशासनिक ग्रहण लगा हुआ है।
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किसी की पेंशन बैंक खाते में डीबीटी व एनपीसीआई मैपिंग सक्रिय न होने के कारण अटकी है तो किसी जीवित बुजुर्ग को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दर्शाकर योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है। पीड़ित बुजुर्ग अपनी हक की पेंशन पाने के लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों और बैंक के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
आठ माह से रुकी है सतीश की पेंशन : सिंभालका निवासी सतीश कुमार ने बताया कि फरवरी के बाद से खाते में पेंशन की रकम नहीं आई है। बैंक खाते में डीबीटी की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण उनकी पेंशन अटक गई है। इससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।
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जिंदा इंसान को कागजों में बना दिया मृत : कांधला देहात निवासी अंशु ने बताया कि कांधला देहात निवासी विनय को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दर्शाकर उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। रिकॉर्ड की इस गलती के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब वह खुद को जीवित साबित करने और रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।
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