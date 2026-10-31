Saharanpur News: 32 गांवों में बदहाल नहीं रहेंगे श्मशान घाट, नगर निगम करेगा सुधार

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जनता रोड स्थित गांव चक हरेटी में श्मशान घाट को जाने वाला मार्ग बदहाल है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए बनी टिनशेड जर्जर हो चुकी है, जो कई जगह से गलकर गिर चुकी है। बरसात के दिनों में यहां अंतिम संस्कार करने में परेशानी आई थी। तब स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम पर श्मशान घाट की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। वार्ड आठ के गांव बिशनपुर में श्मशान घाट शकलापुरी मार्ग पर है। श्मशान घाट की बदहाली पर स्थानीय लोगों ने अलग-अलग माध्यम से नगर निगम से गुहार लगाई, जब नगर निगम नहीं जागा तो ग्रामीणों ने खुद का चंदा इकट्ठा कर खुद ही काम शुरू करने का निर्णय लिया। फिलहाल कुछ कार्य कराए भी गए हैं।इसी प्रकार मढ़ और अन्य जगह पर भी श्मशान घाटों में न तो शवों के दाह संस्कार के लिए छतरी बनी है। पेयजल के लिए हैंडपंप, बैठने के लिए सीमेंट की कुर्सियां और अन्य सुविधाएं भी नहीं हैं। ज्यादातर जगहों पर श्मशान घाट को जाने वाले रास्ते कच्चे हैं। ऐसे में बरसात के दिनों में शव यात्रा ले जाते समय गिरने का डर रहता है। छतरी नहीं होने की वजह से बरसात में दाह संस्कार तक नहीं हो पाता है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए नगर निगम ने श्मशान घाटों में बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का निर्णय लिया है।हमने अनेक श्मशान घाटों में सुधार कार्य कराए हैं। 32 गांवों में कुछ जगह से श्मशान घाटों की बदहाली की शिकायतें आ रही थीं। उनको देखते हुए हमने 32 गांवों के सभी श्मशान घाटों के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया है।- डॉ. अजय कुमार, महापौर