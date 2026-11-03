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केदारताल में आठ लापता ट्रेकर्स की तलाश जारी, धूमिल होने लगी सुरक्षित मिलने की उम्मीद

विशाल कुमार

Updated Tue, 03 Nov 2026 02:48 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 02:48 PM IST







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केदारताल के कच्ची ढाँग के समीप एसडीआरएफ की टीम लापता ट्रेकर्स की तलाश में खोज एवं बचाव अभियान चला रही है। हालांकि, अभियान के बावजूद अब तक आठों लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। समय बीतने के साथ ट्रेकर्स के सुरक्षित मिलने की उम्मीद भी धूमिल होने लगी है। ... और पढ़ें

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