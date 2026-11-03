उत्तरकाशी: केदारताल रेस्क्यू ऑपरेशन, संकरी घाटी होने के कारण बढ़ी चुनौती, 4000 मीटर पर चलाया रहा बचाव अभियान

केदारताल क्षेत्र में पर्वतारोहियों की तलाश के लिए रेस्क्यू आपरेशन चलाया जा रहा है, वह संकरी घाटी क्षेत्र है। जिला प्रशासन के अनुसार इससे कुछ चुनौती बनी हुई है। 10 सदस्यीय टीम को संबंधित जगह पर हेलिकाप्टर से उतारा दिया गया है। टीम सुबह से तलाश करने का अभियान चलाएगी। गंगोत्री नेशनल पार्क की टीम भी नीचे की तरफ से खोह, गुफा में तलाश करेगी।

जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य बताते हैं कि पिछले महीने उत्तरकाशी जिले में कालिंदी पास (कालिंदी खाल) ट्रेक के पास पर्वतारोही फंसे थे, उनके लिए रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया गया था, वहां पर स्थिति तुलनात्मक तौर पर अलग थी, वह जगह खुली और चौड़ी जगह थी और हेलिकाप्टर उतर सकता था।

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लोगों को हेलिकाप्टर से तुलनात्मक तौर देखना सरल था, वह भी सरतला से बचाव टीम को देख सकते थे। पर यहां पर संकरी घाटी है, ऐसे में चुनौती है। बहरहाल, एसडीआरएफ और निम की 10 सदस्यीय टीम को उतारा गया है, वह कल फिर वह खोजबीन करेगी।इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क की टीम भी पहुंची हुई है, वह नीचे से आगे बढ़ेगी और खोह आदि जगहों पर जहां पर व्यक्ति सुरक्षा की दृष्टि से आश्रय ले सकता है, वहां पर तलाश करेगी। मंगलवार को मौसम साफ होने की संभावना है, ऐसे में रेस्क्यू आपरेशन में मदद मिलेगी। अन्य टीमों की भी जरूरत होने पर मदद ली जाएगी।