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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kedartal rescue operation narrow valley and 4,000 metre altitude pose challenges for rescue teams uttarkashi

उत्तरकाशी: केदारताल रेस्क्यू ऑपरेशन, संकरी घाटी होने के कारण बढ़ी चुनौती, 4000 मीटर पर चलाया रहा बचाव अभियान

Tue, 03 Nov 2026 07:53 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी. उत्तरकाशी
संवाद न्यूज एजेंसी. उत्तरकाशी Published by: Renu Saklani Updated Tue, 03 Nov 2026 07:53 AM IST
सार

केदारताल क्षेत्र में लापता पर्वतारोहियों की तलाश का अभियान दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच चलाया जा रहा है। संकरी घाटी और अधिक ऊंचाई के कारण बचाव दल के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं। हवाई और पैदल दोनों रास्तों से तलाश की रणनीति बनाई गई है।

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Kedartal rescue operation narrow valley and 4,000 metre altitude pose challenges for rescue teams uttarkashi
केदारताल क्षेत्र - फोटो : जागरूक पाठक

विस्तार
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केदारताल क्षेत्र में पर्वतारोहियों की तलाश के लिए रेस्क्यू आपरेशन चलाया जा रहा है, वह संकरी घाटी क्षेत्र है। जिला प्रशासन के अनुसार इससे कुछ चुनौती बनी हुई है। 10 सदस्यीय टीम को संबंधित जगह पर हेलिकाप्टर से उतारा दिया गया है। टीम सुबह से तलाश करने का अभियान चलाएगी। गंगोत्री नेशनल पार्क की टीम भी नीचे की तरफ से खोह, गुफा में तलाश करेगी।

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जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य बताते हैं कि पिछले महीने उत्तरकाशी जिले में कालिंदी पास (कालिंदी खाल) ट्रेक के पास पर्वतारोही फंसे थे, उनके लिए रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया गया था, वहां पर स्थिति तुलनात्मक तौर पर अलग थी, वह जगह खुली और चौड़ी जगह थी और हेलिकाप्टर उतर सकता था।

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लोगों को हेलिकाप्टर से तुलनात्मक तौर देखना सरल था, वह भी सरतला से बचाव टीम को देख सकते थे। पर यहां पर संकरी घाटी है, ऐसे में चुनौती है। बहरहाल, एसडीआरएफ और निम की 10 सदस्यीय टीम को उतारा गया है, वह कल फिर वह खोजबीन करेगी।
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इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क की टीम भी पहुंची हुई है, वह नीचे से आगे बढ़ेगी और खोह आदि जगहों पर जहां पर व्यक्ति सुरक्षा की दृष्टि से आश्रय ले सकता है, वहां पर तलाश करेगी। मंगलवार को मौसम साफ होने की संभावना है, ऐसे में रेस्क्यू आपरेशन में मदद मिलेगी। अन्य टीमों की भी जरूरत होने पर मदद ली जाएगी।

 

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