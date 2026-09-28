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उत्तरकाशी: यमुनोत्री पैदल मार्ग पर बारिश से बनी दलदल, वैकल्पिक मार्ग पर हो रही जोखिम भरी आवाजाही

Alka Tyagi

Updated Mon, 28 Sep 2026 08:53 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 08:53 PM IST







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बारिश के चलते दो दिन से रुकी यात्रा शुरू होने से यमुनोत्री हाईवे सहित जानकीचट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भी कहीं जगहों पर जाम की स्थिति बनी रही यही नहीं भंडेली गाड़ यमुनोत्री बदहाल वैकल्पिक पैदल मार्ग जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी झेलनी पड़ी।। दल-दल और बदहाल वैकल्पिक पैदल मार्ग पैदल चलना भी जोखिम भरा हो रहा है।। ... और पढ़ें

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