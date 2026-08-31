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VIDEO: खटीमा में युवा समकालिक संवाद कार्यक्रम में 18 विद्यालयों के 360 छात्र-छात्राओं ने किया प्रतिभाग

Mon, 31 Aug 2026 10:11 PM IST
Heera
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Updated Mon, 31 Aug 2026 10:11 PM IST
360 students from 18 schools participated in the Yuva Samkalin Samvad programme in Khatima
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को सनातन धर्मशाला खटीमा परिसर स्थित एक विद्यालय के सोबन सिंह जीना सभागार में आयोजित युवा समकालिक संवाद में शामिल हुए। कार्यक्रम में 18 विद्यालयों के करीब 360 छात्र-छात्राएं शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने युवाओं और छात्र-छात्राओं से संवाद करते हुए पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त और सशक्त उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से कहा कि यदि कोई कर्मचारी काम के बदले रिश्वत मांगता है या अनुचित दबाव बनाता है तो टोल फ्री नंबर 1064 या संबंधित मोबाइल ऐप पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाती है और प्राप्त शिकायतों पर विशेष टीमों की ओर से त्वरित जांच की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि की कार्यप्रणाली पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त होनी चाहिए। अपने विजन को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ऐसा उत्तराखंड देखना चाहते हैं, जहां युवाओं को शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए पलायन न करना पड़े। राज्य में ही स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर तेजी से काम चल रहा है। उत्तराखंड की प्राकृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के पास समृद्ध हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां, वन, कृषि संसाधन और उत्कृष्ट संस्थान मौजूद हैं। इस दौरान दायित्वधारी मोहिनी पोखरिया, गंभीर सिंह धामी, किशन सिंह किन्ना, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, प्रेम सिंह टूरना, वरुण अग्रवाल, नीरज वर्मा, प्रेम सिंह राणा आदि मौजूद रहे।
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