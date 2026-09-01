Udham Singh Nagar News: गदरपुर में क्षेत्र पंचायत की बैठक नौ सितंबर को

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गदरपुर। आगामी नौ सितंबर को क्षेत्र पंचायत की बैठक विकासखंड गदरपुर सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे से आरंभ होगी। यह जानकारी देते हुए बीडीओ अतिया परवेज ने बताया क्षेत्र पंचायत बैठक की अध्यक्षता ब्लाॅक प्रमुख ज्योति ग्रोवर करेंगी। बैठक में निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अलावा ग्राम प्रधान, ब्लॉक और जिला स्तरीय अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। संवाद