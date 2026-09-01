Udham Singh Nagar News: बाजपुर पीजी कॉलेज में जलभराव से विद्यार्थी परेशान

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बाजपुर। बारिश के चलते राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में जलभराव हो गया जिससे विद्यार्थियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। नाराज विद्यार्थियों ने एसडीएम को मांग पत्र सौंपकर कॉलेज की जलभराव समस्या से निजात दिलाने की मांग की। सोमवार को पीजी कॉलेज परिसर में जलभराव की समस्या से गुस्साए विद्यार्थी एकत्र होकर तहसील पहुंचे। इस दौरान विद्यार्थियों ने एसडीएम ऋचा सिंह को मांग पत्र सौंपकर जलभराव समस्या का निराकरण कराने की मांग की। विद्यार्थियों ने बताया कि बारिश होने से कॉलेज परिसर में जलभराव हो गया है। रुके हुए गंदे पानी के कारण अब सांप, कीड़े-मकोड़ेे और अन्य जहरीले जीवों का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। वहां लक्की, गुनगुन, रोहित, रिया, दीक्षा, निकिता, राधिका, आंचल, शालिनी शर्मा, रोशनी राणा, अंजलि आदि मौजूद रहीं। संवाद