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केदारनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर की बौराड़ी स्टेडियम में इमरजेंसी लैंडिंग

Alka Tyagi

Updated Sat, 24 Oct 2026 09:48 AM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 09:48 AM IST







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बौराड़ी स्टेडियम नई टिहरी मे आज सुबह ट्रांस भारत के हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर मुंबई के पांच यात्रियों को लेकर सहस्त्रधारा देहरादून से गुप्तकाशी केदारनाथ जा रहा था। सुबह सात बजे के लगभग हेलीकॉप्टर ने बौराड़ी स्टेडियम में इमरजेंसी लैंडिंग। ... और पढ़ें

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