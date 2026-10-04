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केदारनाथ: बड़ी संख्या में भीम शिला के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु

Alka Tyagi

Updated Sun, 04 Oct 2026 07:52 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 07:52 PM IST







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बड़ी संख्या में भीम शिला के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। 2013 की आपदा में बनी थी यह शिला संकट मोचक। केदारनाथ मंदिर को बचाने में रही यह शिला अहम। इन दिनों संत कर रहे है यहां तपस्या। भक्त कर रहे भीम शिला के दर्शन ... और पढ़ें

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