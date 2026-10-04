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Rudraprayag News: 11 से 19 तक होगा नवरात्र अनुष्ठान

Sun, 04 Oct 2026 05:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Sun, 04 Oct 2026 05:58 PM IST
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The Navratri rituals will take place from the 11th to the 19th.
रुद्रप्रयाग। महड़ दशज्यूला कांडई स्थित चंडिका मंदिर में 11 से 19 अक्तूबर तक शारदीय नवरात्र अनुष्ठान होगा। मंदिर समिति ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समिति अध्यक्ष बच्चन सिंह नेगी, सचिव सुभाष चौहान और संरक्षक विजयपाल कठैत ने बताया कि 11 अक्तूबर को घटस्थापना होगी। 17 को अर्धरात्रि में कालरात्रि पूजन, 18 को जल कलश यात्रा, महादेव का प्राकट्य और यज्ञारंभ होगा। 19 को अनुष्ठान का समापन होगा। समिति ने श्रद्धालुओं से अनुष्ठान में शामिल होने की अपील की। संवाद
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