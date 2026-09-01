{"_id":"6a96e5c38409aab549082583","slug":"video-action-taken-against-everest-hing-in-roorkee-nine-boxes-removed-from-a-shopping-mall-outlet-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"रुड़की में एवरेस्ट हींग पर कार्रवाई, शॉपिंग मॉल के आउटलेट से हटाए गए नौ डिब्बे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रुड़की। खाद्य सुरक्षा को लेकर चल रही कार्रवाई के बीच एवरेस्ट ब्रांड की हींग को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने नगर में भी सख्ती की है। एफएसएसएआई दिल्ली की ओर से एवरेस्ट हींग पर रोक लगाए जाने के बाद रुड़की के एक प्रमुख शॉपिंग आउटलेट से हींग के नौ डिब्बे हटवाए गए हैं। सभी डिब्बे 50 ग्राम पैकिंग के बताए जा रहे हैं। कार्रवाई के बाद शॉपिंग मॉल संचालकों और खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

... और पढ़ें