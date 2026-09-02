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Roorkee News: पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षक-कर्मचारियों ने भरी हुंकार

Wed, 02 Sep 2026 06:54 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:54 PM IST
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Teachers and employees raise a spirited call for the restoration of the old pension scheme
पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन (एनएमओपीएस) हरिद्वार के जिला कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को गंगा वाटिका, न्यू गंगा एनक्लेव में किया गया। कार्यक्रम के साथ आयोजित रणनीतिक बैठक में जनपद भर से पहुंचे शिक्षक-कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली के लिए एकजुटता दिखाई। इस दौरान संत समाज ने भी आंदोलन को अपना समर्थन देने की घोषणा की।
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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी खानपुर शाने करीम सिद्दिकी ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए संगठन की मजबूती और एकजुटता आवश्यक है।
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बैठक में 13 सितंबर को देहरादून में प्रस्तावित प्रांतीय महाआंदोलन को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि जनपद के सभी विकासखंडों और सरकारी विभागों में जनसंपर्क अभियान चलाकर अधिक से अधिक कर्मचारियों को आंदोलन से जोड़ा जाएगा।
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जिलाध्यक्ष सुखदेव सैनी और जिला मंत्री दीपक चौहान ने कहा कि नए जिला कार्यालय से संगठन की गतिविधियों को गति मिलेगी। कर्मचारियों को बेहतर ढंग से संगठित किया जा सकेगा। कार्यक्रम में गढ़वाल मंडल अध्यक्ष विकास कुमार शर्मा, वीरसिंह पंवार, मुकेश चौहान, अनिल शर्मा, अश्विनी चौहान सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में शिक्षक-कर्मचारी उपस्थित रहे।
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