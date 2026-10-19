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स्वामी चिदानंद सरस्वती ने नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन को दी बधाई

Mon, 19 Oct 2026 06:52 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:52 PM IST
Swami Chidanand Saraswati congratulated the newly appointed Governor, Dr. Dhal Singh Bisen
स्वामी चिदानंद सरस्वती ने नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन को दी बधाई
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