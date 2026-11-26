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दून भवानी स्कूल रानीपोखरी में पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एआरटीओ रश्मि पंत द्वारा यातायात नियम की जानकारी दी गई। वहीं रानीपोखरी थाना पुलिस द्वारा पुलिस से संबंधित जानकारियां दी गई। स्कूली बच्चों ने ड्राइविंग लाइसेंस, चालान आदि के बारे में पुलिस और आरटीओ से सवाल पूछे। जिसका संबंधित अधिकारियों ने जवाब दिया।

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