उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अरुण कुमार त्रिपाठी को शासन ने छह माह का कार्य विस्तार दिया है। उनका तीन वर्ष का कार्यकाल 24 नवंबर को पूरा हो गया था। नए कुलपति की चयन प्रक्रिया पूरी होने में लगने वाले समय को देखते हुए शासन ने उन्हें कार्यवाहक कुलपति की जिम्मेदारी सौंपी है।

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