पौड़ी में दस सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों का प्रदर्शन

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ग्राम प्रधानों ने स्वास्थ्य व जीवन बीमा, न्यूनतम 20 हजार रुपये मानदेय और वीबीजीरामजी योजना में श्रमिकों की उपस्थिति पूरी तरह ऑफलाइन करने समेत दस सूत्रीय मांगों को लेकर विकास भवन परिसर में प्रदर्शन किया। जनपद के 15 विकासखंडों से करीब डेढ़ से दो सौ ग्राम प्रधान कंडोलिया चौक पर जुटे और नारेबाजी करते हुए विकास भवन तक रैली निकाली। प्रधानों ने सीडीओ के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा और पहाड़ी दालों की एक टोकरी उपहार स्वरूप भेजी। ग्राम प्रधानों ने कहा कि पूर्व में ब्लॉक कार्यालयों में आंदोलन के बावजूद मांगों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने मांगें जल्द पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।

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