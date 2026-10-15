{"_id":"6ad0b09ec115b42b380d1ac7","slug":"video-pauriprotest-held-against-the-appointment-of-dushyant-kumar-gautam-as-governor-in-connection-with-the-ankita-case-a-rally-was-taken-out-in-the-srinagar-market-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंकिता मामले को लेकर दुष्यंत कुमार गौतम की राज्यपाल नियुक्ति के विरोध में प्रदर्शन, श्रीनगर बाजार में निकाली रैली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंकिता भंडारी मामले को लेकर दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति रद्द करने की मांग उठाई गई। इस मांग को लेकर बृहस्पतिवार को एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर के गेट पर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला जलाया और इसके बाद श्रीनगर बाजार में रैली निकाली। प्रदर्शन में एआईडीएसओ, आइसा, जस्टिस फॉर अंकिता समिति, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन और एलयूसीसी प्रभावित मंच शामिल रहे।

... और पढ़ें