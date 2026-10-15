उत्तरखंड: अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में विदेशी भाषा भी पढ़ाने की तैयारी, हर जिले में खुलेंगे प्रशिक्षण केंद्र
उत्तराखंड के स्कूली विद्यार्थियों को अब अंग्रेजी के अलावा दूसरी विदेशी भाषाएं सीखने का अवसर भी मिल सकता है। सरकार विदेशी भाषा प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाकर इसे प्रदेशभर में शुरू करने की तैयारी कर रही है, ताकि युवाओं को पढ़ाई के साथ कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ा जा सके।
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राज्य के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों व राजीव नवोदय विद्यालयों में अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी है। इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में आयोजित बैठक में दिए। मुख्य सचिव बर्द्धन ने कहा कि विदेशी भाषा प्रशिक्षण को व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम के रूप में विकसित किया जाए, ताकि स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई विद्यार्थियों, चिकित्सा एवं नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े युवाओं के साथ ही अन्य इच्छुक व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके।
उन्होंने कौशल विकास एवं सेवायोजन कार्यालय द्वारा वर्तमान में देहरादून, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर में संचालित विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विस्तारित करते हुए प्रदेशभर में शुरू किया जाए। प्रत्येक जिले में विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करते हुए कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में संचालित हो रहे केंद्रों को भी इसमें शामिल किया जाए।
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विदेशी भाषाओं की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की सेवाएं लें
मुख्य सचिव ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए दून विश्वविद्यालय से विदेशी भाषाओं की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की सेवाएं लेने की बात कही। कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें शैक्षणिक क्रेडिट अथवा अन्य प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, विनय शंकर पांडेय,ज्योति यादव, कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रो. सुरेखा डंगवाल आदि मौजूद थे।