उत्तरखंड: अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में विदेशी भाषा भी पढ़ाने की तैयारी, हर जिले में खुलेंगे प्रशिक्षण केंद्र

राज्य के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों व राजीव नवोदय विद्यालयों में अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी है। इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में आयोजित बैठक में दिए। मुख्य सचिव बर्द्धन ने कहा कि विदेशी भाषा प्रशिक्षण को व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम के रूप में विकसित किया जाए, ताकि स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई विद्यार्थियों, चिकित्सा एवं नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े युवाओं के साथ ही अन्य इच्छुक व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके।

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