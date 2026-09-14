श्रीनगर में श्री कूर्म महापुराण दिव्य कथा का शुभारंभ, कलश यात्रा में उमड़े श्रद्धालु

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श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर सोमवार को श्री गणेश मंदिर प्रांगण में श्री कूर्म महापुराण दिव्य कथा का शुभारंभ हुआ। इससे पहले शारदा घाट स्थित श्री हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर क्षेत्र से होते हुए श्री गणेश मंदिर पहुंची। मंदिर में विधि-विधान से मूर्ति स्थापना और पंचांग पूजन किया गया। आयोजकों के अनुसार कथा प्रतिदिन दोपहर तीन से शाम छह बजे तक व्यास मधुसूदन घिल्डियाल के मुखारबिंद से होगी। इसके बाद शाम सात बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। धार्मिक आयोजन 25 सितंबर तक चलेगा और अंतिम दिन हवन-पूजन, कथा पारायण, भंडारे के साथ भगवान श्री गणेश की भव्य झांकी निकाली जाएगी।

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