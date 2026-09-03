मलेथा में शिक्षक सम्मान समारोह का शुभारंभ

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कीर्तिनगर विकासखंड के मलेथा में विधायक विनोद कंडारी की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह का शुभारंभ हुआ। विधायक विनोद कंडारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समारोह में क्षेत्र के बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षकों के योगदान और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भूमिका को लेकर सम्मान व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों के प्रति सम्मान और उनके योगदान को रेखांकित किया गया।

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