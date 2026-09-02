गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव की सरगर्मियां तेज

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गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 11 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन से पहले छात्र संगठनों ने बिड़ला परिसर में शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं छात्र संगठन प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने और छात्रों से संपर्क साधने में जुटे हैं।

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