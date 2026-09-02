{"_id":"6a97de046e400198e90c8e64","slug":"video-paid-tribute-to-statehood-movement-martyrs-of-the-khatima-mussoorie-incident-srinagar-garhwal-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"खटीमा-मसूरी कांड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों को किया नमन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान खटीमा-मसूरी कांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर के पीपलचौरी में राज्य आंदोलनकारियों और अन्य लोगों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान शहीदों का भावपूर्ण स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने राज्य निर्माण आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों के योगदान को याद किया।

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