उत्तराखंड: भरसार विवि की छात्रा की मौत का मामला, सीएमओ ने शासन को भेजी रिपोर्ट

वानिकी विश्वविद्यालय भरसार में अध्ययनरत छात्रा मधु यादव की मौत के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। रिपोर्ट के अनुसार छात्रा बुखार, खांसी, जुकाम से पीड़ित थी। अस्पताल में इलाज के दौरान जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे एम्स रेफर कर दिया गया। यहां मधु यादव की मौत हो गई।

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स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडेय ने बताया कि छात्रा को 29 अगस्त को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबौ में भर्ती कराया गया था। उसे चार दिन पहले से बुखार था। स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रीति ने छात्रा का प्राथमिक उपचार किया लेकिन रक्तचाप और पल्स में कोई सुधार नहीं हुआ।इसके बाद उसे एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय पौड़ी रेफर कर दिया गया। यहां भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया और साथ ही नेबुलाइजर से इलाज किया गया।सुधार न होने पर उसे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां इमरजेंसी में छात्रा को सभी जरुरी चिकित्सा सुविधा दी गईं लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस पर उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया था।