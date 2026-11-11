कांडा मेले के दूसरे दिन उमड़ा भक्तों का सैलाब

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श्रीनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर देहलचौरी क्षेत्र के कांडा गांव स्थित प्राचीन मंजूघोषेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाले कांडा मेले के दूसरे दिन (बड़ा कांडा मेला) भक्तों का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में प्रवासी ग्रामीण और क्षेत्र की जनता मेले में पहुंची। जहां उन्होने मंदिर में पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली कामना मंजूघोषेश्वर महादेव से की ।कई श्रद्धालु मनौतियां पूर्ण होने पर महादेव को निशान (ध्वजा) अर्पित करने देर शाम मंदिर पहुंचते रहे।

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