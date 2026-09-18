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हल्द्वानी: अमर उजाला की ओर से आयोजित पुलिस की पाठशाला में छात्र-छात्रों को पॉक्सो एक्ट की जानकारी देती सुनीता कुंवर

गायत्री जोशी

Updated Fri, 18 Sep 2026 01:09 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 01:09 PM IST







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हल्द्वानी के हरिपुर जमन सिंह इंटर कॉलेज में अमर उजाला की ओर से आयोजित पुलिस की पाठशाला में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। एक्सपर्ट सुनीता कुंवर ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। ... और पढ़ें

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