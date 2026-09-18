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हल्द्वानी: रुद्रपुर मार्ग पर टांडा जंगल के पास पेड़ से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत; जांच में जुटी पुलिस

Fri, 18 Sep 2026 12:42 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी
संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी Published by: गायत्री जोशी Updated Fri, 18 Sep 2026 12:42 PM IST
सार

हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के रुद्रपुर मार्ग स्थित टांडा जंगल में पेड़ से टकराकर बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस बाइक के रजिस्ट्रेशन के आधार पर परिजनों का पता लगाने में जुटी।

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Two youths died after their bike collided with a tree near Tanda forest on the Rudrapur road
पेड़ से टकराई बाइक। - फोटो : संवाद

विस्तार
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रुद्रपुर मार्ग पर टांडा जंगल में बाइक पेड़ से टकराने से दो युवकों की मौत हो गई। दोनों रात में शहर की तरफ लौट रहे थे। प्रारंभिक जांच में मृतकों के ऊधमसिंहनगर जिले के किच्छा क्षेत्र के फुलसुंगा निवासी होने की जानकारी मिली है। पुलिस दोनों की शिनाख्त में जुटी है।

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कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि बाइक के रजिस्ट्रेशन पते के आधार पर टीमें उनके परिजनों का पता लगा रही हैं।

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