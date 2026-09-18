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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Former DGP Bhairav Dutt Kharkwal passes away at 92; police and paramilitary forces pay tribute

हल्द्वानी: पूर्व डीजीपी भैरव दत्त खर्कवाल का 92 वर्ष में निधन, पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों ने दी अंतिम सलामी

Fri, 18 Sep 2026 12:54 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी
संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी Published by: गायत्री जोशी Updated Fri, 18 Sep 2026 12:54 PM IST
सार

हल्द्वानी के जजफार्म निवासी असम के सेवानिवृत्त डीजीपी भैरव दत्त खर्कवाल के निधन पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों व जवानों ने सलामी दी।

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Former DGP Bhairav Dutt Kharkwal passes away at 92; police and paramilitary forces pay tribute
पूर्व डीजीपी भैरव दत्त खर्कवाल के निधन पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों ने पुष्पचक्र अर्पित कर दी अंतिम सलामी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हल्द्वानी के जजफार्म एफ-14, वार्ड 53 निवासी असम के सेवानिवृत्त डीजीपी भैरव दत्त खर्कवाल के निधन के बाद पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों व जवानों ने उन्हें सलामी दी। खर्कवाल 92 वर्ष के थे। वे असम पुलिस के पूर्व डीजीपी, एसएसबी में आईजी और नैनीताल में डीआईजी समेत पुलिस के विभिन्न पदों पर रहे।

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इस अवसर पर 57वीं बटालियन एसएसबी सितारगंज की कमांडेंट गंगा सिंह उदावत, एसएसपी मंजुनाथ टीसी, कोतवाल विजय मेहता, सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट अजय प्रताप सिंह समेत पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के जवान मौजूद रहे।

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