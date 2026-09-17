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वीडियो: मोदी जी भगवान नहीं...पर भगवान से कम भी नहीं, हल्द्वानी में पीएम मोदी की भक्त संविका का बयान

Fri, 18 Sep 2026 12:23 AM IST
Heera
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Updated Fri, 18 Sep 2026 12:23 AM IST
Statement of PM Modi's devotee Sanvika in Haldwani
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर डॉ. प्रमोद अग्रवाल गोल्डी के परिवार ने सामूहिक रूप से केक काटकर जश्न मनाया। डॉ. अग्रवाल की पोती संविका अग्रवाल जो मोदी जी की अनन्य भक्त हैं, ने कहा कि मोदी जी भगवान नहीं हैं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं हैं। मोदी जी भारत माता की संतान हैं और उनके कारण हमारा देश भारत महान है। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने मोदी जी की फोटो वाले सांचे में 99.99 शुद्धता वाले 10 ग्राम के लगभग 100 चांदी के सिक्के बनवाए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आने पर मोदी जी को भेंट करेंगे। उनके पास मोदी जी के जन्मदिन की तिथि वाले नोटों का संग्रह भी है।
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