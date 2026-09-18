Nainital News: तल्ली हल्द्वानी, हल्दूचौड़ और बिंदुखत्ता में बनेंगे नए बिजलीघर

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शहर में पिछले एक दशक के मुकाबले बिजली की मांग में इजाफा हुआ है। शहर में यूपीसीएल के टाउन और ग्रामीण डिविजन में अभी 15 बिजलीघर हैं। इनसे करीब 1.50 लाख उपभोक्ताओं यानि पांच लाख से अधिक की आबादी को विद्युतापूर्ति हो रही है। ग्रामीण डिविजन के टीपीनगर, लालकुआं और धौलाखेड़ा बिजलीघर पर काफी भार है। इन क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही है। बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए ही इन बिजलीघरों का लोड कम करने के लिए तीन बिजलीघर बनाने की तैयारी है।इन इलाकों को होगा फायदा-रामपुर रोड देवलचौड़, तीनपानी, बरेली रोड, डहरिया, जज फार्म, मोटाहल्दू, गोरापड़ाव, पंचायतघर, जीतपुर नेगी समेत 30 से अधिक कॉलोनियों को बिजली घर से लाभ पहुंचेगा। शहर में अभी जयपुर पाडली में बिजलीघर निर्माणाधीन है जबकि आईटीआई बिजलीघर का काम पूरा कर इससे विद्युतापूर्ति सुचारु कर दी गई है।भविष्य की जरूरत को देखते हुए नए बिजलीघरों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। सरकारी जमीन तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ी तो वन भूमि की भी स्वीकृति ली जाएगी। - शेखर त्रिपाठी, मुख्य अभियंता कुमाऊं यूपीसीएल