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Nainital News: दुपट्टे से घोंटा था अमन का गला, आरोपी गिरफ्तार

Fri, 18 Sep 2026 01:47 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 18 Sep 2026 01:47 AM IST
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Aman strangled with a dupatta; accused arrested.
हल्द्वानी। बनभूलपुरा थानाक्षेत्र में मंगलवार देर रात हुए अमन हत्याकांड मामले के पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने पत्नी से अवैध संबंध का शक होने पर हत्या करने की बात स्वीकार की है। पुलिस का अंदेशा है कि अगर समय पर पुलिस न पहुंचती तो शायद परिवार गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार भी कर सकता था।
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मूलरूप से यूपी के गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) निवासी अमन पांडे (29) जवाहर नगर में महिला सफाई कर्मी का मुंह बोला बेटा बनकर रह रहा था। यहां वह मजदूरी करने के साथ-साथ महिला की ड्यूटी का काम भी संभालता था। करीब चार वर्ष पहले महिला कर्मी ने अमन को अपनी तीसरी बेटी से शादी करने के लिए बुलाया था लेकिन बेटी के इन्कार करने पर महिला ने उसे मुंह बोला बेटा बनाकर घर में ही रख लिया।
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पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला के दूसरे दामाद को अपनी पत्नी और अमन के बीच अवैध संबंध का शक था। इसके चलते मंगलवार रात दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी दामाद ने दुपट्टे से गला घोंटकर अमन की हत्या कर दी।
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मामले में दरोगा गगनदीप सिंह की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बुधवार को मामले की सूचना स्थानीय पार्षद ने दी थी। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायालय के आदेश से जेल भेज दिया गया है। - मनोज कुमार कत्याल, एसपी सिटी
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