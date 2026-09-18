Nainital News: हल्द्वानी में निकाली कदली-कलश यात्रा
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 18 Sep 2026 01:49 AM IST
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हल्द्वानी। आवास विकास स्थित विवेकानंद विद्यालय में चल रहे मां नंदा-सुनंदा दिव्य ज्योति महोत्सव-2026 के तहत बृहस्पतिवार को कदली और कलश यात्रा निकाली गई। हिम्मतपुर बैजनाथ स्थित कालिका मंदिर पहुंची में कदली पूजन किया गया। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं पारंपरिक कुमाऊंनी परिधान व आभूषणों में शामिल हुईं। इस दौरान मां नंदा-सुनंदा के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। यात्रा में निशित शर्मा, हुकुम सिंह कुंवर, प्रशांत नेगी, लाखन निगल्टिया, पंडित मदन मोहन जोशी, सतेंद्र प्रसाद आदि शामिल हुए।
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