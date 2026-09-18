Nainital News: धूमधाम के साथ मनाई गई विश्वकर्मा जयंती, मशीनों की हुई पूजा-अर्चना
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 18 Sep 2026 01:49 AM IST
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हल्द्वानी। जिले में भगवान विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर सरकारी और निजी संस्थानों के साथ ही कारखानों, रोडवेज वर्कशॉप, बिजलीघरों में पूजा-अर्चना की गई। घरों में लोगों ने वाहनों, यंत्र, उपकरण, औजार आदि की भी पूजा की।
नगर निगम में महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने विश्वकर्मा की पूजा की। सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में भंडारे का आयेाजन हुआ। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ.अजय आर्या, उप प्रबंधक विद्युत रवि पाल आदि थे। तिकोनिया स्थित रोडवेज वर्कशॉप में एआरएम संजय पांडे और काठगोदाम डिपो वर्कशॉप में एआरएम गणेश चंद्र पंत की मौजूदगी में विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। हाइडिल स्थित सब स्टेशन परिसर में यूपीसीएल के मुख्य अभियंता शेखर त्रिपाठी ने उपकरणों की पूजा की। आईटीआई रामपुर रोड परिसर में भी मशीनों और उपकरणों की पूजा की गई। यहां संयुक्त निदेशक मयंक अग्रवाल, प्रधानाचार्य नितिन शर्मा, निखिल जोशी आदि मौजूद रहे।
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नगर निगम में महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने विश्वकर्मा की पूजा की। सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में भंडारे का आयेाजन हुआ। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ.अजय आर्या, उप प्रबंधक विद्युत रवि पाल आदि थे। तिकोनिया स्थित रोडवेज वर्कशॉप में एआरएम संजय पांडे और काठगोदाम डिपो वर्कशॉप में एआरएम गणेश चंद्र पंत की मौजूदगी में विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। हाइडिल स्थित सब स्टेशन परिसर में यूपीसीएल के मुख्य अभियंता शेखर त्रिपाठी ने उपकरणों की पूजा की। आईटीआई रामपुर रोड परिसर में भी मशीनों और उपकरणों की पूजा की गई। यहां संयुक्त निदेशक मयंक अग्रवाल, प्रधानाचार्य नितिन शर्मा, निखिल जोशी आदि मौजूद रहे।
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