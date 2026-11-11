वीडियो: नैनीताल में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया गोवर्धन पर्व

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नैनीताल में गोवर्धन का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर घरों में भी धार्मिक अनुष्ठान हुए। मल्लीताल स्थित गौशाला में महिलाओं की ओर से सामूहिक गोवर्धन पूजा की गई। पूजन पंडित बची पंत ने कराया। गोवर्धन पर्व पर घरों में देवी-देवताओं की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर विशेष पूजन हुआ और देवी-देवताओं को भोग लगाया गया। प्रतिवर्ष चली आ रही पूजन परंपरा के तहत यहां मल्लीताल बाजार के समीप स्थित गौशाला में सामूहिक पूजा-अर्चना की गई। पंडित बची पंत ने गणेश पूजा के साथ ही विधि-विधान से पूजन करवाया। गोवर्धन की पूजा के साथ ही गौमाता की भी पूजा की गई। पूजन में उषा साह, हेमा जोशी, गंगा बवाड़ी, लक्ष्मी जनौटी, पुष्पा बवाड़ी, हेमा बवाड़ी, सुमन साह, पुष्पा जोशी, रेखा साह आदि रहे।

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