दीपावली के बाद घर लौटने की भीड़: बाघ और रानीखेत एक्सप्रेस 20 नवंबर तक पैक, स्लीपर और एसी कोच फुल

दीपावली मनाने आए लोगों के लौटने का क्रम शुरू हो गया है। इसके चलते दिल्ली, देहरादून, हावड़ा, जयपुर जाने वाली रेलगाड़ियाें में सीटों की वेटिंग है। स्थिति यह है कि काठगोदाम से चलने वाली बाघ और रानीखेत एक्सप्रेस में 20 नवंबर तक लंबी वेटिंग है। इसी तरह संपर्क क्रांति, शताब्दी, काठगोदाम एक्सप्रेस में भी 16 नवंबर के बाद सीटें उपलब्ध हैं। इनमें 100 सीटों की वेटिंग चल रही है।

रेलवे के अनुसार बाघ एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में बुधवार से 14 नवंबर और फिर 16, 17 नवंबर को टिकट की स्थिति रिगरेट है यानि वेटिंग तक का टिकट उपलब्ध नहीं। इसी गाड़ी के थर्ड एसी कोच में आज के लिए वेटिंग तक का टिकट नहीं मिला। सेकेंड कोच में 15 से 18 तक की स्थिति भी रिगरेट है। रानीखेत एक्सप्रेस में 15 नवंबर को स्लीपर कोच रिगरेट हो गया है। इस ट्रेन में 14 और 15 नवंबर को फर्स्ट एसी कोच का डिब्बा अभी से पैक हो गया है।

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ट्रेनें लेट होने से यात्री परेशान

त्योहार के मौके पर रानीखेत, हावड़ा और संपर्क क्रांति गाड़ियों के लगातार लेट होने से लंबी दूरी वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। औसतन ट्रेनें अधिकतम तीन और न्यूनतम आधा घंटा तक देरी से स्टेशन पहुंची हैं। संपर्क क्रांति लगातार देरी से काठगोदाम पहुंच रही है।

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आज रोडवेज बसों में उमड़ेंगे यात्री

मंगलवार को रोडवेज बसों में यात्रियों की भीड़ कम रही। परिवहन निगम प्रबंधन के अनुसार, हल्द्वानी से संचालित बसों में 50 फीसदी तक यात्रियों ने सफर किया। हल्द्वानी डिपो के एआरएम संजय पांडे ने बताया कि बुधवार को भैया दूज के मौके पर भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। भीड़ होने पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा।

रोडवेज के सर्वर में दिक्कत से यात्री परेशान

भैया दूज से पहले रोडवेज की दिल्ली मार्ग पर चलने वाली पांच वॉल्वो बसों में बुधवार तक सीटों की बुकिंग फुल हो गई है। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार यहां से जाने वाली वॉल्वो में दो दिन भीड़ रहेगी। इधर, मंगलवार को रोडवेज के सर्वर में दिक्कत होने से यात्री ऑनलाइन बसों की टिकट बुक नहीं कर पाए।