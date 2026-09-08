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VIDEO: हल्द्वानी में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति का आयोजन कल, नितिन नवीन व धामी लेंगे भाग

Heera

Updated Tue, 08 Sep 2026 01:28 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 01:28 PM IST







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हल्द्वानी रामपुर रोड स्थित विंटेज ग्रीन में नौ सितंबर को होने वाली भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे । ... और पढ़ें

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