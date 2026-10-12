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पत्नी से अनबन के बाद गुस्से में मोबाइल टावर पर चढ़ा बनारस का युवक

Alka Tyagi

Updated Mon, 12 Oct 2026 06:24 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 06:24 PM IST







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हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में गैस प्लांट चौकी के पास एक युवक पत्नी से अनबन के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक पत्नी को यहां बुलाने की जिद पर अड़ा है। युवक को टावर पर चढ़ा देख वहां हड़कंप मच गया। ... और पढ़ें

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