विश्व आयुर्वेद दिवस, हरिद्वार में पहले पतंजलि आयुर्वेद गुरुकुलम का शुभारंभ

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर पतंजलि आयुर्वेद गुरुकुलम का उद्घाटन किया। विश्व आयुर्वेद दिवस के मौके पर हरिद्वार के औरंगाबाद में शुरू किए गए पतंजलि आयुर्वेद गुरुकुलम में आयुर्वेद और वैदिक शिक्षा के संगम के साथ छात्रों को बीएएमएस की शिक्षा दी जाएगी। 60 सीटों के साथ शुरू होने वाले शिक्षण संस्थान की क्षमता भविष्य में 1 हज़ार सीटों की हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पतंजलि योगपीठ के द्वारा ये एक बहुत ही शानदार प्रयास है। योग और आयुर्वेद की धरती से आने वाली पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में शिक्षित किया जाएगा।

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