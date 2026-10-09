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हरिद्वार: मंडलायुक्त ने की उच्च स्तरीय समिति की बैठक, की कुंभ की तैयारियों की समीक्षा

अमन मैथानी

Updated Fri, 09 Oct 2026 08:22 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 08:22 PM IST







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मंडलायुक्त ने की उच्च स्तरीय समिति की बैठक, की कुंभ की तैयारियों की समीक्षा । निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश, गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे हों सभी काम गंग नहर की क्लोजर अवधि में घाटों के निर्माण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने और दिन-रात काम कराने पर जोर। ... और पढ़ें

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