{"_id":"6aca5b34d8864d3c7b0a5baa","slug":"video-devotees-gathered-in-haridwar-on-pitru-amavasya-long-queues-formed-at-narayani-shila-to-perform-rituals-for-ancestors-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"पितृ अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालु, नारायणी शिला पर पितरों के निमित्त कर्मकांड कराने को लगीं लंबी कतारें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पितृ अमावस्या के अवसर पर शनिवार सुबह से ही धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे लोगों ने अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण और धार्मिक कर्मकांड कराए। नारायणी शिला, सतीघाट और कुशावर्त घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। विशेष रूप से नारायणी शिला के बाहर कर्मकांड कराने के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दिनभर चहल-पहल बनी रही।

... और पढ़ें