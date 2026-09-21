{"_id":"6ab10a69ead5f7fd280ed97a","slug":"video-damaged-roads-and-large-potholes-in-haridwar-traders-take-to-the-streets-against-the-concerned-departments-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरिद्वार में टूटी सड़कें और बड़े गड्ढे, विभागों के खिलाफ सड़क पर उतरे व्यापारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरिद्वार की बदहाल सड़कों को लेकर महानगर व्यापार मंडल ने संबंधित विभागों के खिलाफ विरोध जताया। व्यापारियों ने लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई और सीवर कार्यदायी संस्था पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उत्तरी हरिद्वार में सप्तऋषि, दूधाधारी चौक, सर्वानंद और सप्तसरोवर रोड समेत कई जगह सड़कें खस्ताहाल हैं। जिलाध्यक्ष सुनील सेठी ने कहा कि गड्ढों के कारण राहगीरों के चोटिल होने और स्कूल बसों के फंसने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत मुख्यमंत्री को भी दोबारा भेजी गई है।

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