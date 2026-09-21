Haridwar News: सर्वानंद घाट के पास बिजनौर के व्यक्ति की हुई थी हत्या, रिपोर्ट दर्ज

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पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार की सुबह सर्वानंद घाट के पास एक व्यक्ति का खून से लथपथ पड़ा शव मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में भिजवा दिया था। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए थे। उस वक्त मृतक के गर्दन और गले के पास गहरे घाव मिले थे, जिससे आशंका थी कि किसी धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई है।तीन दिन तक शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस की तीन टीमें मामले की जांच में लगाई गई। रविवार को बिजनौर से परिजन हरिद्वार पहुंचे और मोर्चरी में शव की शिनाख्त गोपाल कुमार निवासी नई बस्ती बी-15, आबकारी चौकी के पास, बिजनौर के तौर पर कर लीगोपाल कुमार के पुत्र आशु कुमार ने पुलिस को जानकारी दी कि उनके पिता 17 तारीख को काम की तलाश में घर से निकले थे। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला था। आशु ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके पिता की हत्या की है। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। टीमें जांच में जुटी हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।