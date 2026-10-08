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हाथी ने खेत में काम कर रहे ग्रामीण को मार डाला, ग्रामीणों ने किया हंगामा

Alka Tyagi

Updated Thu, 08 Oct 2026 08:21 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 08:21 PM IST







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श्यामपुर थाना क्षेत्र के सजनपुर पीली गांव में खेत में काम कर रहे एक ग्रामीण पर हाथी ने मार डाला। हाथी ने ग्रामीण को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा करते हुए वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। ... और पढ़ें

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