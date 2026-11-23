हरिद्वार: पूर्व विधायक सुरेश राठौर नार्को टेस्ट के लिए गांधीनगर रवाना, जाने से पहले जारी किया वीडियो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 23 Nov 2026 04:54 PM IST
सार
अंकिता भंडारी प्रकरण की जांच के सिलसिले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट कराया जाना है। इसी प्रक्रिया के तहत वह गुजरात के गांधीनगर जा रहे हैं। मंगलवार को वहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका नार्को टेस्ट किया जाना है।
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विस्तार
अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर पूर्व ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर गुजरात के गांधीनगर के लिए रवाना हो गए हैं। यहां मंगलवार को उनका नार्को टेस्ट होना है। गांधीनगर रवाना होने से पहले सुरेश राठौर ने एक वीडियो जारी किया, जिसके बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
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बता दें कि इस प्रकरण को लेकर सीबीआई की टीम भी हरिद्वार पहुंची थी, जहां टीम ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर से पूछताछ की थी। अब नार्को टेस्ट की प्रक्रिया को लेकर उनके गांधीनगर रवाना होने से मामले ने फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं। फिलहाल सभी की निगाहें मंगलवार को होने वाली नार्को टेस्ट की प्रक्रिया पर टिकी हैं।
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