{"_id":"6ada51a75b0d3a0ad90f921a","slug":"video-ramlila-in-champawat-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंपावत में रामलीला: सूर्पणखा नासिका छेदन और सीता हरण के प्रसंगों ने मोहा दर्शकों का मन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंपावत में श्री आदर्श राम सेवा समिति मल्लीहाट की रामलीला में सूर्पणखा नासिका छेदन और सीता हरण के प्रसंगों का मंचन मुख्य आकर्षण रहा। कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को भावविभोर कर दिया। रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। लीला में राम की भूमिका राहुल, लक्ष्मण की अमित, सीता की तन्नू और सूर्पणखा की भूमिका सरोज ने निभाई। रावण के पात्र में अशोक वर्मा ने अभिनय किया, जबकि मारीच की भूमिका लक्की प्रहरी ने निभाई। खर-दूषण के पात्रों में प्रतीक शाह और चेतन नजर आए। वहीं, मंत्री की भूमिका रामू कलखुड़िया और जटायु का पात्र ललित ने निभाया। कलाकारों ने संवाद और अभिनय के माध्यम से रामायण के प्रसंगों को जीवंत किया। सूर्पणखा नासिका छेदन और सीता हरण के दृश्यों को दर्शकों ने सराहा।

... और पढ़ें