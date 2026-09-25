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VIDEO: जिले के मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया
चंपावत। जिले के मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। वे अपनी 12 सूत्री मांगों के लिए चरणबद तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अब कर्मी आठ अक्टूबर को सचिवालय घेराव करेंगे। उन्होंने कहा अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो सरकार से आरपार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार भले ही एस्मा लगाए या कोई दबाव डाले, उसके बाद भी वो सरकार के आगे नहीं झुकेंगे और अपनी मांगों के लिए मुखर रहेंगे। कहा कि इस बार वो कोरे आश्वासन से नहीं मानेंगे।
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