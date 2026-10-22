{"_id":"6ada51ad43f313008009122a","slug":"video-preventing-human-wildlife-conflict-is-the-top-priority-of-the-forest-department-champawat-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकना वन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंपावत में वन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना है। यह बात डीएफओ डी. पुरुषोत्तम ने कही। विभाग के पास निगरानी के लिए 64 कैमरा ट्रैप और तीन ड्रोन उपलब्ध हैं। इस वर्ष 10 अतिरिक्त कैमरा ट्रैप खरीदने की योजना है। वन्यजीवों के रेस्क्यू के लिए दो ट्रैंक्युलाइजिंग गन और 18 तेंदुए के पिंजड़े मौजूद हैं। एसडीओ सुनील कुमार ने लोगों से घरों के आसपास सफाई रखने और बच्चों व बुजुर्गों को अकेला न छोड़ने की अपील की।

... और पढ़ें