वीडियो: सतर्कता सप्ताह में एनएचपीसी ने आयोजित कीं जागरूकता बैठकें, लोगों की समस्याएं सुनीं

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चंपावत जिले के एनएचपीसी बनबसा के महाप्रबंधक ऋषि रंजन आर्य ने बताया कि संस्थान के मुख्यालय में सतर्कता विभाग के साथ ही प्रत्येक परियोजना में प्रोजेक्ट विजिलेंस ऑफिसर की तैनाती की गई है। सभी अधिकारी मिलकर संस्थान के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने बताया कि एनएचपीसी महारत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ऐसे में संस्थान की कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। सतर्कता सप्ताह के दौरान जागरूकता बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें लोगों की समस्याएं सुनी गईं और उनके समाधान के प्रयास किए गए।

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