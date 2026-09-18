{"_id":"6aad3beaefda1377cc0b1cd6","slug":"video-medical-camp-by-apollo-specialist-doctors-begins-at-champawat-district-hospital-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंपावत: जिला अस्पताल में अपोलो के विशेषज्ञ चिकित्सकों का मेडिकल कैंप शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंपावत जिला अस्पताल में अपोलो अस्पताल नई दिल्ली के विशेषज्ञ चिकित्सकों का तीन दिवसीय मेडिकल कैंप शुक्रवार से शुरू हो गया। पहले दिन शिविर में 165 मरीजों ने ओपीडी में विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया। शिविर में हृदय, किडनी, न्यूरो, हड्डी और सामान्य रोगों से संबंधित मरीजों को उपचार संबंधी परामर्श दिया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ दायित्वधारी श्याम नारायण पांडेय ने फीता काटकर किया। इस दौरान चंपावत विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान, पीएमएस डॉ. एचएस ह्यांकी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे मरीजों ने भी विशेषज्ञ चिकित्सकों से सीधे परामर्श लिया। शिविर 20 सितंबर तक चलेगा।

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