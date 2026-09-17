टनकपुर में चोरों का बड़ा वार: पूर्व सैनिक के घर से नकदी और आभूषण चोरी, इलाके में हड़कंप

टनकपुर क्षेत्र के सैलानीगोठ में एक पूर्व सैनिक के घर से चोरों ने लाखों रुपये के जेवरात और नकदी चुरा ली। यह वारदात बीती रात हुई, जब परिवार घर में सो रहा था। जानकारी के अनुसार, सैलानीगोठ स्थित पूर्व सूबेदार बसंत राम के घर में चोरों ने धावा बोला। चोरों ने खिड़की की ग्रिल काटकर घर में प्रवेश किया। परिवार को चोरी की भनक तक नहीं लगी। चोरों ने अलमारी से 1 लाख रुपये नकद और परिवार की महिलाओं के आभूषण चुराए।

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घटना की सूचना मिलने पर कोतवाल चेतन रावत और मनिहारगोठ चौकी प्रभारी तेज कुमार सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस चोरी से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। चोरों ने रात के अंधेरे में खिड़की की ग्रिल काटकर घर में सेंध लगाई। गृह स्वामी बसंत राम को अंदेशा है कि चोर जंगल और रेलवे पटरी के रास्ते आए होंगे। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर इसी रास्ते से फरार हो गए। पुलिस तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।